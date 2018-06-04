У Самборі розстріляли чоловіка

На Львівщині від отриманих вогнепальних поранень загинув чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«3 червня близько першої години ночі до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків Самбірської центральної районної лікарні про те, що до них з діагнозом «вогнепальні поранення» був доставлений чоловік, котрий від отриманих поранень помер. Як встановили правоохоронці, загиблий – 45-річний мешканець Самбора», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Водночас, як зазначає сайт «Varta1», загиблим виявився місцевий авторитет «Кутя» – Роман Кутюк. У нього залишилося двоє дітей та дружина.

Фото: Варта-1