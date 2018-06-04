ОСТАННІ НОВИНИ

У Самборі розстріляли чоловіка

Юлія Шпак

|

На Львівщині від отриманих вогнепальних поранень загинув чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«3 червня близько першої години ночі до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків Самбірської центральної районної лікарні про те, що до них з діагнозом «вогнепальні поранення» був доставлений чоловік, котрий від отриманих поранень помер. Як встановили правоохоронці, загиблий – 45-річний мешканець Самбора», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Водночас, як зазначає сайт «Varta1», загиблим виявився місцевий авторитет «Кутя» – Роман Кутюк. У нього залишилося двоє дітей та дружина.

Фото: Варта-1

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...