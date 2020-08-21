Більшості українців не подобається ситуація в країні, – опитування

Більшість українців вважають, що ситуація в країні розвивається у неправильному напрямку. Про це йдеться в дослідженні Фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 14 по 19 серпня 2020 року, передає УП.

«Більшість українців переконані, що загалом ситуація в країні розвивається у неправильному напрямі – таких 59%. Лише 19% мають протилежну думку та вважають, що ситуація розвивається у правильному напрямі.Такі негативні оцінки є традиційними для українського суспільства. Окремі сплески позитивної оцінки спостерігаються тільки у короткому проміжку часу після виборів президента», – зазначаються соціологи.

Соціологи вказують, що чим молодшими є респонденти – тим більше позитивних оцінок стосовно розвитку ситуації в країні можна очікувати. Так, серед молоді рівень позитивних оцінок становить 33%, а серед осіб, яким за 60 років – лише 11%.

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Серед виборців різних партій лише в електораті «Слуги народу» домінує переконання в правильності вектору розвитку – тут позитивних оцінок понад 55%.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.