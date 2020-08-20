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У Стрийському парку запрацювала інклюзивна Сенсотека

Вероніка Рой

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У Львові на вул. Самчука, 22, що у Стрийському парку, запрацювала Сенсотека – особливий простір для читання, навчання і творення. Тут охочі зможуть не лише почитати книгу і дізнатись щось нове, а й цікаво та пізнавально провести час, відпочити. Новий заклад є повністю доступний для людей з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Новостворена Сенсотека – проєкт перетворення публічної бібліотеки № 18 Централізованої бібліотечної системи міста Львова у освітній інклюзивний простір спільного зростання. Цей проєкт інтегрує людей з інвалідністю у суспільство через спільну взаємодію: проведення спільних заходів, відповідне облаштування, маркування простору і технічне забезпечення.

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Концепція Сенсотеки виникла ще у 2015 році. Вибір саме цієї філії для реалізації проекту був аргументований розташуванням бібліотеки у Стрийському парку та близьким місцезнаходженням до школи-інтернату № 100 для дітей з порушеннями зору.

Важливу роль у перевтіленні Сенсотеки мав Микола Пех — активний львів’янин, який здобув освіту в США та Великій Британії, займався громадською діяльністю та був одним із співзасновників організації «Інститут українських студій». Його діяльність була спрямована на руйнування стереотипів про незрячих людей. Після смерті Миколи, команда ЛММГО «Інститут українських студій» провела велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» за участі незрячих, фініш якого відбувся у Сенсотеці та мав на меті привернути увагу до проекту. Після велопробігу, режисерка Ольга Поворозник (псевдо О. Фразе) презентувала документальний фільм, який став першим фільмом з українським тифлоперекладом.

Фото: ЛМР

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