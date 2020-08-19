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У Львові хочуть створити Академію джиу-джитсу: потрібна фінансова допомога

Соломія Головіна

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У Львові планують створити «Lviv Jiu-Jitsu Academy». На платформі «Спільнокошт» розпочато збір коштів для того, щоб облаштувати такий дитячий зал у нашому місті.

 

Ініціатор ідеї, тренер Антон Максимов каже, що академія буде «справжнім спортивним хабом з сучасним підходом до виховання майбутніх чемпіонів світу та навчання дітей здоровим та правильним речам». Основний акцент робитимуть на заняттях з дітьми різного віку, але також будуть і дорослі групи.

 

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«З 2013 року ми розвиваємо даний спорт в нашому місті, використовуючи сучасні методики та індивідуальний підхід до кожного учня. На даний момент в нашій школі тренується близько  сотні дітей та дорослих. За час існування школи ми виховали і підготували декілька Чемпіонів Європи, України, численних переможців та призерів національних та міжнародних змагань, доводячи своєю працею, що джиу-джитсу підходить кожному, незважаючи на вік, стать та рівень фізичного розвитку… На даний момент нашою головною метою є створення простору, який дав би можливість усім талановитим дітям проявити себе та в майбутньому представляти нашу країну на найпрестижніших змаганнях», – розповідає Антон Максимов.

За його словами, з 2013 року учні школи бразильського джиу-джитсу у Львові тренувались в різних залах, орендуючи там певні години. Але з часом прийшли до ідеї створення власного залу. Власне з цією метою Антон Максимов за власні кошти придбав приміщення для майбутньої академії на вулиці Липова Алея (біля стадіону «Україна»). Втім далася в знаки коронакриза і у ініціаторів наразі нема можливості своїми силами завершити повноцінний ремонт в залі та запустити роботу академії.

«Наші можливості в даний період є обмеженими. Саме тому ми  просимо Вас допомогти у фінальному облаштуванні нашої Академії.  Будь-яка сума буде для нас важливою… Віримо, що Ваш донейт піде на світлу та добру справу!», – наголошує Антон Максимов.

За зібрані кошти зокрема збираються закупити татамі та інше тренувальне обладнання; облаштувати санвузол, душові та роздягальні; зробити професійну систему вентиляції приміщення.

Станом на 19 серпня на «Спільнокошті» з необхідних 164 тисяч гривень зібрано 23 тисячі. Фінансово долучитися для облаштування у Львові Академії джиу-джитсу можна за посиланням.

Торік Львівський портал інформував про те, що львів’яни Анна Торконяк та Даниїл Варлик вибороли золоті медалі на Чемпіонаті Європи з бразильського джіу-джитсу серед дітей. Власне готував юних чемпіонів тренер Антон Максимов.

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