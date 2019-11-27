Юні львівські «самураї» взяли «золото» на дитячому чемпіонаті з джіу-джитсу

12-річні Анна Торконяк та Даниїл Варлик зі Львова вибороли золоті медалі на Чемпіонаті Європи з бразильського джіу-джитсу серед дітей. Про це Львівському порталу у коментарі повідомив тренер дітей Антон Максимов.

Змагання проходили 23 листопада в Дубліні (Ірландія). Загалом участь у них взяло близько тисячі юних спортсменів, cеред них – львів’яни Анна Торконяк та Даниїл Варлик. Дівчина займається цим видом японського бойового мистецтва ще з чотирьох років, а хлопець – із семи.

Зауважимо, що суть цього спортивного єдиноборства полягає у больових та задушливих прийомах у партері. Бразильське джіу-джитсу навчає, що фізично слабша людина може успішно захищатися та перемагати більшого та міцнішого супротивника, застосовуючи фізичні принципи та правильну бойову техніку.

«Ми почали готуватися до цього чемпіонату ще на початку літа. Для цього провели декілька спортивних таборів, відвідали міжнародні збори, всі змагання в Україні, які проводилися восени», – наголосив тренер переможців.

При цьому Антон Максимов запевнив, що вірив у перемогу своїх вихованців і не сумнівався у них.

«Анна – багаторазова чемпіонка національних, міжнародних змагань. Вона успішно виступає з раннього віку. Даниїлу перед чемпіонатом також вдалося зробити потужний ривок», – пояснив він.

Тренер юних чемпіонів також наголосив, що зараз в Україні успішно працює багато шкіл із джіу-джитсу і це єдиноборство стає все популярнішим. Більше того, у найближчий рік-два він прогнозує справжній «бум» українського джіу-джитсу у світі.