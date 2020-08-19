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У Льовові почалася друга хвиля зарахування у дитсадки

Вероніка Рой

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У середу, 19 серпня, о 18.00 год. буде автоматично закрито функцію редагування електронних заявок на зарахування малюків до дитячих садків Львова. Відтак вже почнуть формувати остаточні електронні списки для зарахування. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

 

Вже у четвер, 20 серпня батькам, чиї діти будуть зараховані, на зазначений в заявці номер телефону прийде смс-повідомлення про зарахування дитини до обраного закладу дошкільної освіти. Якщо смс-повідомлення з певних причин не прийде – в електронному кабінеті зміниться статус на «зараховано у заклад…».

Опісля, батькам до 1 вересня необхідно буде подати документи – це можна зробити онлайн, увійшовши в електронний кабінет заявки та натиснувши кнопку «Подати документи». Або ж можна надіслати їх на електронну пошту дошкільного закладу (з 20 серпня її розмісять на дошці оголошень та при вході до закладу дошкільної освіти).

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Подаючи документи онлайн, до електронної заявки має бути долучено копію свідоцтва про народження і копію документу, який посвідчує пільгу, якщо вона є.

До кінця місяця, тобто після зарахування дітей до другої хвилі, на сайті  знову відкриють функцію редагування. У мерії прогнозують, що у жовтні знову з’являться вільні місця у дитсадочках.

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