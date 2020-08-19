Стало відомо, наскільки зменшилося населення Львова

Чисельність наявного населення у Львові, включаючи м. Винники, смт Брюховичі та смт Рудне, станом на 1 липня 2020 року становила 754,2 тис. осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Як зазначається, протягом січня–червня населення Львова зменшилось на 1865 осіб. Зменшення населення відбулось внаслідок як природного (1535 осіб) так і міграційного скорочення (330 осіб).

При цьому в управлінні статистики інформують, що за пів року у Львові народилось 2894 дитини, порівняно з січнем–червнем 2019 року кількість новонароджених зменшилась на 249 дітей (на 7,9%). Рівень народжуваності становив 77 дітей на 10 тис. наявного населення.

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Водночас упродовж січня–червня у Львові померло 4429 осіб, що на 131 особу менше (на 2,9%) порівняно з січнем–червнем 2019 року. Рівень смертності становив 118 осіб на 10 тис. наявного населення. На 100 випадків смертей припало 65 живонароджених дітей.

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