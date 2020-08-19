На кордоні з Польщею затримали тонну контрабандного взуття

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» митники виявили в автомобілі виявили у вантажівці понад тонну контрабандного взуття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

У пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» з Польщі в’їхав транспортний засіб зі стоковим одягом. Водій фірми-перевізника до митного контролю подав документи, згідно з якими на адресу одного з ТОВ м. Львова з підприємства в Польщі відправлено 18,6 тонн стокового одягу.

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Під час митного огляду вантажу встановлено, що у транспортному засобі, окрім заявленого товару, містилось ще й 1 327 кг «взуття в асортименті».

Водій транспортного засобу, громадянин України, пояснив, що йому нічого невідомо про завантаження товару «взуття» у транспортний засіб. Керівник польської компанії інформації про наявності цього вантажу не надав.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Взуття вилучено, а справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця