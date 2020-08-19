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Львів’ян запрошують відсвяткувати День Незалежності з ведмедями у притулку «Домажир»

Вероніка Рой

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Львів’ян запрошують у притулок «Домажир», що на Яворівщині, відсвяткувати День Незалежності. На відвідувачів чекають майстер-класи, а також чимало сюрпризів. Про це у Facebook інформують організатори заходу.

 

День Незалежності у ведмежому притулку «Домажир» відзначатиму три дні з 22 по 24 серпня. Протягом цих трьох днів на відвідувачів чекає особливе меню, страви на вогні, львівський сирник, майстер-класи з розпису медового пряника, 17 ведмедів і регулярні екскурсії українською та англійською мовами, виставка малюнків «Бодя в вишиванці» та подарунки.

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«З нагоди свята наш ведмідь Бодя підготував подарунки для тих, хто принесе свій малюнок ведмедя у вишиванці. Усі роботи будуть розміщені в нашому притулку, тож не забудьте підписати. Усі автори робіт, діти та дорослі, отримають подарунок», – інформують організатори.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» знаходиться в селі Жорниська за 15 км від Львова. Це унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів. Тут допомагають повноцінно жити клишоногим, яких врятували із цирків, зоопарків та інших подібних закладів.

Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читайте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

Фото: організаторів

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