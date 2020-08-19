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До Дня Незалежності Укрзалізниця призначила додатковий потяг зі Львова до Одеси

Вероніка Рой

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До Дня Незалежності України Укрзалізниця призначила додатковий потяг зі Львова до Одеси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниці».

 

Поїзд №168/167 Львів — Одеса в обох напрямках здійснить рейси 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. У зворотному напрямку відправлення о 10:16 та прибуття до Львова о 21:05.

Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

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В Укразалізниці зазначають, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

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