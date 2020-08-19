Через аварію на водогоні Винники залишились без води

19 серпня у місто Винники призупинили подачу води через прорив водогону Винники-Довга на вул. Лисенка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Через аварію на мережі «Львівоболенерго» вночі трапилася раптова зупинка насосних агрегатів на насосній станції «Винники». Відтак утворився гідроудар, що спричинив розрив магістрального водогону Винники-Довга на вул. Лисенка.

Зараз ремонтні бригади «Львівводоканалу» проводять заміну аварійної ділянки – це близько 50 погонних метрів. На час ремонтних робіт призупинено подачу води у м. Винники.

Реклама партнерів

Орієнтовно подачу воду мають відновити до кінця доби. Стабільна подача води буде від 20 серпня.