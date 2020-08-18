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Трагедія у львівському дитсадку: стали відомі деталі смерті жінки-сторожа

Вероніка Рой

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68-річна жінка-сторож, тіло якої виявили у львівському дитячого садка «Веселка», загинула через спалювання сміття. Про це Львівському порталу повідомили речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

Інформація про те, що на території дитячого садочку на вул. Китайській у Львові виявили обгоріле тіло до поліції надійшла 17 серпня близько 7 год. ранку. На місце події виїжджала слідо-оперативна група територіально підрозділу. Було встановлено особу загиблої: нею виявилися 68-річна львів’янка, яка працювала у садочку.

«За попередніми даними, жінка спалювала сміття, на ній загорівся одяг і вона не змогла самостійно погасити полум’я. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу», зазначила Світлана Добровольська.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 статті 270 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, у міськраді Львова повідомили, що жінка багато років працювала сторожем у дитсадку «Веселка».

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