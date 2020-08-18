У львівському дитсадку виявили тіло 68-річної жінки-сторожа

У львівському дитячому садку «Веселка», що на вул. Китайській у Львові, виявили тіло 68-річної жінка, котра працювала у дошкільному закладі сторожем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Тіло жінки, котра працювала сторожем в дитячому садочку «Веселка», було виявлено тіло жінки учора. Як повідомила керівниця відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Зоряна Хонько, нещасний випадок скоріш за все стався через необережне поводження з вогнем.

68-річна жінка багато років працювала у дитсадку «Веселка». Наразі обставини події встановлюють.

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