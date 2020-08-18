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Перший театр проведе виставу у закинутому костелі на Львівщині

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 23 серпня, Перший театр та проєкту «Під Зорею Пінзеля» у рамках свого 100-річчя проведуть виставу «Pentecost» у закинутому костелі Матері Божої  в селі Демня на Миколаївщині. Про це Львівському порталу пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Pentecost»  – політична драма (18+), закинута балканська церква на перетині шляхів давніх і не дуже завойовників раптом стає перехрестям різних культур. Знайдена тут унікальна середньовічна фреска з’являється на сцені як яблуко розбрату, перетворюючись далі і на заручницю, і на жертву. Майже детективна історія затягує глядача у міцний клубок гострих тем сучасності – розбрат, тероризм, біженці. З недавнього часу усе це дуже знайоме і українцям. Тож, на питання, які підіймає вистава, рано чи пізно доведеться відповідати і нам.

«23 серпня 2020 року виставою «Pentecost» ми відкриваємо 101-й сезон. Її зіграють в закинутому костелі Матері Божої, 1913 року. Під час радянської окупації він слугував то колгоспним складом, то спортзалом місцевої школи. Від 90-х років костел просто закинутий. Стан, в якому перебуває храм, тільки підсилить теми, які підіймає режисер Лариса Діденко у своїй виставі «Pentecost»: дискусії про цінності, гуманізм, про культуру, яка стала заручником політики. Саме привернення уваги до збереження культурної спадщини нашої країни об’єднує Перший театр з проектом «Під Зорею Пінзеля»,   зазначила засновниця проєкту «Під Зорею Пінзеля» Івона Лобан.

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Можливість зіграти виставу «Pentecost» у Демні Перший театр здобув завдяки перемозі на конкурсі з надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території Львова в рамках святкування Дня незалежності України. Також у співпраці з ГО «Арт-студія Івони Лобан»  проєкт «Під Зорею Пінзеля» отримав підтримку від Львівської обласної державної адміністрації.

Під час вистави «Pentecost» у селі Демня буде дотримано усіх карантинних заходів, згідно вимог державно комісії ТЕБ на НС.

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