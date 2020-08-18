ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканцю Перемишлянського району загрожує до 8 років тюрми за ножове поранення

Соломія Головіна

|

Жителю с. Муроване Перемишлянського району загрожує до 8 років тюрми за  нанесення ножових поранень односельчанину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про 44-річного мешканця с.Муроване Перемишлянського району, який на початку червня цього року у вечірній час перебував у гостях у свого 46-річного односельчанина, де між чоловіками виник конфлікт.

В ході конфлікту молодший, скориставшись фізичною перевагою, завдав старшому удару ножем у живіт. Як наслідок, потерпілий отримав проникаючу різану рану передньої черевної стінки.

Реклама партнерів

Так, дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 ККУ (заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження).

На цей час досудове розслідування під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №3, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення провини, чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...