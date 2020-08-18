Мешканцю Перемишлянського району загрожує до 8 років тюрми за ножове поранення

Жителю с. Муроване Перемишлянського району загрожує до 8 років тюрми за нанесення ножових поранень односельчанину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про 44-річного мешканця с.Муроване Перемишлянського району, який на початку червня цього року у вечірній час перебував у гостях у свого 46-річного односельчанина, де між чоловіками виник конфлікт.

В ході конфлікту молодший, скориставшись фізичною перевагою, завдав старшому удару ножем у живіт. Як наслідок, потерпілий отримав проникаючу різану рану передньої черевної стінки.

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Так, дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 ККУ (заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження).

На цей час досудове розслідування під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №3, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення провини, чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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