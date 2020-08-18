Львівські легкоатлети вибороли 11 медалей на чемпіонаті України

Львівським спортсменам вдалося вибороти 11 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики, що відбувався у Луцьку. Львівські атлети завоювали чотири золоті медалі, три срібні та чотири бронзові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, на дистанції 1500 м чемпіонкою стала львів’янка Орися Дем‘янюк. На дистанції 3000 м з перешкодами найкращий результат продемонстрував представник Львівщини Роман Ростикус. У цій же дисципліні бронзовим призером став львів’янин Костянтин Коляда. У штовханні ядра серед чоловіків не було рівних Степану Дем’янчуку.

Не менш продуктивним видався другий день змагань: чемпіоном України у метанні списа став львів’янин Дмитро Шеремет. Орися Дем’янюк у бігу на 800 м стала срібною призеркою, а Віталій Гаюк став другим у десятиборстві. Роман Ростикус фінішував третім у бігу на 5000 м, а Тамара Євдокимова виборола «бронзу» у метанні списа.

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У командному заліку Львівщина стала третьою у метанні та другою у багатоборстві.