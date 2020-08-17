Укрзалізниця відновлює курсування потяга Львів-Солотвино

З суботи, 22 серпня, Укрзалізниця відновлює курсування потяга №601/602 Львів-Солотвино. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

Зі Львова до Солотвино потяг вирушить із 22 серпня і курсуватиме по парних числах. У зворотному напрямку, із Солотвино, рух буде відновлено з 23 серпня – по непарних числах.

Поїзд робитиме зупинки, зокрема на станціях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст, Тячів та інші. Ознайомитися з усім переліком зупинок поїзда та придбати квитки можна через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.