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Укрзалізниця відновлює курсування потяга Львів-Солотвино

Вероніка Рой

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З суботи, 22 серпня, Укрзалізниця відновлює курсування потяга №601/602 Львів-Солотвино. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

 

Зі Львова до Солотвино потяг вирушить із 22 серпня і курсуватиме по парних числах.  У зворотному напрямку,  із Солотвино, рух буде  відновлено з 23 серпня – по непарних числах.

Поїзд робитиме зупинки, зокрема на станціях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст, Тячів та інші. Ознайомитися з усім переліком зупинок поїзда та придбати квитки можна через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

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