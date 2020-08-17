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У Львові насмерть розбився будівельник

Наталя Дуляба

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В понеділок, 17 серпня, на будівництві на вул. Малоголосківській чоловік впав із 5 поверху. Врятувати його не вдалося. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

Про інцидент, який стався на будівництві на вул. Малоголосківській, правоохоронці дізнались о 16:26 год. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група.

Встановлено, що із 5 поверху новобудови випав робітник, 32-річний мешканець Івано-Франківської області. Врятувати чоловіка не вдалося, від отриманих травм він помер.

Як повідомляє координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич, фатальний випадок стався на будівництві ЖК Deluxe-2.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Фото: Ігор Зінкевич

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