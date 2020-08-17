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Посадовця Лисиницької сільради оштрафують за стихійне сміттєзвалище

Вероніка Рой

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Держекоінпекція у Львівській області притягнула до адміністративної відповідальності посадовця Лисиницької сільської ради за несанкціоноване сміттєзвалище. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі екоінпекції.

 

Як повідомляється, 14 серпня працівники екоінспекції провели виїзд на територію Лисиницької сільської ради, де раніше виявили стихійні сміттєзвалища.

В ході обстеження було встановлено, що раніше виявлене побутове сміття не було ліквідоване у повному обсязі. Відтак за невиконання розпоряджень екоінспекції посадову особу Лисиницької сільської ради притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 188-5 Кодексу України із накладенням штрафу.

Також при обстеженні даної території та вулиці Тракт Глинянський у Львові було виявлено нові осередки твердих побутових відходів: біля кладовища і новобудов Лисиницької сільської ради. При випадки стихійних сміттєзвалищ було повідомлено представників органів місцевого самоврядування.

Як раніше інформував Львівський портал, нещодавно на Львівщині виявили п’ять несанкціонованих сміттєзвалищ. Працівники екоінспекції спільно із активістами виявили їх у Львові та Пустомитівському районі.

Фото: екоінспеція Львівщини

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