На кордоні з Польщею затримали контрабанду апаратури для кодування відеоданих

У неділю, 16 серпня, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники затримали контрабнду апаратуру для кодування відеоданих вартістю близько 500 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Контрабанду апаратури для кодування відеоданих до України намагався перевезти українець. Чоловік, керуючи автомобілем Mersedes-Benz Vito, прямував з Польщі в Україну через пункт пропуску «Краківець-Корчова». Для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор».

У митників виникла підозра щодо наявності в ньому товарів в авто, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Автомобіль було скеровано в місце поглибленого огляду транспортних засобів, де в багажному відділенні серед особистих речей було виявлено сім мережевих відеодекодерів та відеосервер. За попередніми даними, їх вартість становить близько 500 тис. грн.

Чоловік порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар було вилучено, а справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця