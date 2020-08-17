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Львівські триатлоністки стали чемпіонками України

Вероніка Рой

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Львівські триатлоністи здобули низку медалей на на чемпіонаті Україні, що проходив у Запоріжжі. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Зокрема, у суботу, 15 серпня, представники Львівщини вибороли чотири медалі, з яких два золота. А 16 серпня додались ще й командні нагороди.

Зокрема у командній гонці серед жінок збірна Львівщини у складі Софії Прийми, Марини Кирик та Анастасії Гетьман стали абсолютними чемпіонками.

Юнаки Львівщини Данило Терещак, Михайло Литвинюк, Нестор Кизима, Назар Кручко, Станіслав Новгородський стали бронзовими призерами змагань.

Також «бронзу» серед дівчат вибороли представниці Львівщини: Софія Парасотченко, Соломія Климочко та Єва Сорока.

Фото: управління фізичної культури та спорту

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