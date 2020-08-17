Через зйомки фільму у Львові призупинятимуть рух транспорту

Від 17 до 27 серпня у Львові триватимуть зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін». У зв’язку з цим буде призупинення руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, з 17 до 27 серпня у Львові можливі ситуативні затримки в русі електротранспорту, терміном до 10 хвилин, на час зйомок кадру фільму.

Зокрема, мова йде про вул. Стрийську, 26−48-А, пл. Соборну, 3, вул. Д. Вітовського, 41 – 43, вул. Пекарську, 69, вул. Руську, 1 – 20, вул. Підвальну, 6- 17 та вул. Шептицьких.

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