За сім місяців на Львівщині сталося 5 650 ДТП

За 7 місяців цього року на території Львівської області зареєстрували 5650 аварій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
З них – 954 ДТП з постраждалими. В них загинуло 138 людей і травмувалося 1295 осіб.
Найбільше люди гинуть при наступних видах автопригод:
- наїзд на пішохода (36,96%);
- зіткнення (31,16%).
Що стосується травматизму, то тут статистика така:
- зіткнення (55,21%);
- наїзд на пішохода (17,99%);
- наїзд на перешкоду (11,05%).
Окрім цього через перекидання автомобіля загинуло 11 осіб; через падіння пасажира загинула 1 людина; через наїзд на транспортний засіб, що стоїть, – 2 особи; через наїзд на пішохода – 51 людина; через наїзд на перешкоду загинуло 26 чоловік; через наїзд на велосипедиста загинуло 4 особи; через зіткнення загинуло 43 людини.
«Усі ці ДТП сталися через порушення правил дорожнього руху! Пам’ятайте ПДР не для «галочки», – наголошують у патрульній поліції.
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Соломія Головіна