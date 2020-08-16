За сім місяців на Львівщині сталося 5 650 ДТП

За 7 місяців цього року на території Львівської області зареєстрували 5650 аварій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

З них – 954 ДТП з постраждалими. В них загинуло 138 людей і травмувалося 1295 осіб.

Найбільше люди гинуть при наступних видах автопригод:

наїзд на пішохода (36,96%);

зіткнення (31,16%).

Що стосується травматизму, то тут статистика така:

зіткнення (55,21%);

наїзд на пішохода (17,99%);

наїзд на перешкоду (11,05%).

Окрім цього через перекидання автомобіля загинуло 11 осіб; через падіння пасажира загинула 1 людина; через наїзд на транспортний засіб, що стоїть, – 2 особи; через наїзд на пішохода – 51 людина; через наїзд на перешкоду загинуло 26 чоловік; через наїзд на велосипедиста загинуло 4 особи; через зіткнення загинуло 43 людини.

«Усі ці ДТП сталися через порушення правил дорожнього руху! Пам’ятайте ПДР не для «галочки», – наголошують у патрульній поліції.