«Верам, можам, переможам». Десятки тисяч людей вийшли у Мінську на акцію проти Лукашенка

Біля стели «Мінськ – місто-герой» на проспекті Переможців у білоруській столиці зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти Олександра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі. Про це повідомляє УП.

Багатотисячний натовп скандує: «Йди!», «Верам, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!», «Чесні вибори!».

Автомобілі на вулицях сигналять у відповідь на речівки протестуючих.

Масові антиурядові акції проходять не тільки в Мінську, а й по всій країні.

Повідомляється, що до акції протесту приєднався машиніст мінського метро, ​​який через пристрій зв’язку виголосив «Жыве Беларусь!!!», вагон скандував у відповідь.

У Вітебську близько 10 тисяч осіб розмістилися по обидві сторони площі Перемоги, акція триває вже півтори години. Люди скандують «Йди!», «Свободу!».

У Гродно центральні вулиці також заповнені тисячами мітингувальників.

Близько 10 тисяч мітингувальників вийшли на акцію протесту в Бобруйську.

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Білоруські ЗМІ публікують також фото з акцій підтримки в інших країнах, в тому числі з України.

Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».