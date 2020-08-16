ОСТАННІ НОВИНИ

«Верам, можам, переможам». Десятки тисяч людей вийшли у Мінську на акцію проти Лукашенка

Соломія Головіна

|

Біля стели «Мінськ – місто-герой» на проспекті Переможців у білоруській столиці зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти Олександра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі. Про це повідомляє УП.

 

Багатотисячний натовп скандує: «Йди!», «Верам, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!», «Чесні вибори!».

Автомобілі на вулицях сигналять у відповідь на речівки протестуючих.

Масові антиурядові акції проходять не тільки в Мінську, а й по всій країні.

Повідомляється, що до акції протесту приєднався машиніст мінського метро, ​​який через пристрій зв’язку виголосив «Жыве Беларусь!!!», вагон скандував у відповідь.

У Вітебську близько 10 тисяч осіб розмістилися по обидві сторони площі Перемоги, акція триває вже півтори години. Люди скандують «Йди!», «Свободу!».

У Гродно центральні вулиці також заповнені тисячами мітингувальників.

Близько 10 тисяч мітингувальників вийшли на акцію протесту в Бобруйську.

Білоруські ЗМІ публікують також фото з акцій підтримки в інших країнах, в тому числі з України.

Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів – за незале...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...