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Після погоні у Львові патрульні впіймали п'яного водія, який хотів втекти

Соломія Головіна

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У Львові патрульні після 6-хвилинної погоні патрульні впіймали нетверезого водія, який намагався втекти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Інцидент трапився вночі 14 серпня. Так, близько 23 год. екіпаж патрульних помітив, як автомобіль Peugeot 206 ледь не здійснив зіткнення з двома автомобілями. Інспектори вирішили зупинити транспортний засіб, однак водій почав втікати. Переслідування тривало близько 6 хвилин.

Втікач неодноразово створював небезпечні ситуації для усіх учасників дорожнього руху. На вулиці Городницькій автомобіль вдалося зупинити.

35-річний водій мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої Drager це підтвердила: результат – 2,20 проміле.

На чоловіка винесли постанову за проїзд на червоне світло світлофора за ч. 2 ст.122 КУпАП. Також, він отримав такі протоколи: ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та за ст.122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

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