Коронавірус забрав життя викладача Дрогобицького педуніверситету та лікаря-патологоанатома

У Дрогобичі від коронавірусу померли лікар-патологоанатом Руслан Братунь та доцент кафедри української мови Дрогобицького педуніверситету Костянтин Іваночко. Про це Львівському порталу повідомили у Дрогобицькій міській раді.

«Коронавірус ‒ чума ХХІ століття, яка забирає життя незважаючи ні на вік, ні на статус. Дрогобиччину сколихнула сумна звістка про смерть двох відомих особистостей – Костянтина Миколайовича Іваночка та Руслана Павловича Братуня», – наголошують у пресслужбі мерії.

Костянтин Іваночко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, працював викладачем у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Свого часу працював заступником міського голови Дрогобича. Брав активну участь у політичному, громадському та культурно-освітньому житті міста.

Руслан Братунь – лікар-патологоанатом, з 1995 року працював завідувачем Дрогобицької патолого-анатомічної лабораторії міської лікарні №1. Зазначається, що він був знаною та авторитетною людиною не лише серед колег-медиків.

Як відомо, станом на ранок 16 серпня на Львівщині підтверджено 11 951 випадок інфікування коронавірусом. Водночас 328 людей померло, а 3 240 пацієнтів одужало.

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Фото: Дрогобицька міська рада