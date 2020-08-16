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Через зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін» у Львові перекриватимуть вулиці

Соломія Головіна

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Через зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін» за книжкою Андрія Кузьменка (Кузьми), які стартують у Львові 17 серпня, відбудеться перекриття деяких вулиць. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зйомки триватимуть з 17 по 27 серпня на різних локаціях міста. У зв’язку із цим в місті частково перекриватимуть декілька вулицю. Мешканців міста просять вибачення за тимчасові незручності. Однак зміни в русі транспорту не буде: буде тимчасове призупинення курсування на декілька хвилин.

«Дата першого дня зйомок у нас вибрана не випадково: 17 серпня – це день народження Андрія Кузьменка. Для нас важливо розпочати зйомку цього фільму саме в цей час. Ми б дуже хотіли розуміння і підтримку від мешканців Львова. До прикладу, на вулиці Менделєєва ми будемо відігравати дуже велику сцену, тому сподіваємось, що львів’яни будуть йти нам назустріч. Така ж ситуація буде на вул. Академіка Богомольця та на вул. Таманській: там є великий паркінг, і ми розуміємо, що зйомки будуть заважати людям, але намагаємось знайти компроміс», – зазначив локейшн-менеджер зйомок фільму у Львові Денис Бекетов.

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Раніше Львівський портал писав про те, що у день народження Кузьми, 17 серпня, у Львові розпочнуться зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін».

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