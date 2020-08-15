ОСТАННІ НОВИНИ

Самбірщина отримала нового голову РДА

Соломія Головіна

|

У Самбірській районній державній адміністрації 14 серпня відбулось офіційне представлення нового керівника району. Новим очільником став Іван Ільчишин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Як би не складалась політична ситуація, ми всі живемо на цій землі і зацікавленні у її розвитку, тож працюймо разом і спільними зусиллями досягаймо успіху», – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

Зі свого боку Іван Ільчишин подякував за надану довіру та висловив упевненість у плідній співпраці. Раніше він працював першим заступником голови Самбірської райдержадміністрації.

Зазначимо, Івана Івановича Ільчишина призначили очільником Самбірської РДА відповідно до розпорядження президента України Володимира Зеленського №433/2020-рп від 12 серпня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів – за незале...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...