Самбірщина отримала нового голову РДА

У Самбірській районній державній адміністрації 14 серпня відбулось офіційне представлення нового керівника району. Новим очільником став Іван Ільчишин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Як би не складалась політична ситуація, ми всі живемо на цій землі і зацікавленні у її розвитку, тож працюймо разом і спільними зусиллями досягаймо успіху», – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

Зі свого боку Іван Ільчишин подякував за надану довіру та висловив упевненість у плідній співпраці. Раніше він працював першим заступником голови Самбірської райдержадміністрації.

Зазначимо, Івана Івановича Ільчишина призначили очільником Самбірської РДА відповідно до розпорядження президента України Володимира Зеленського №433/2020-рп від 12 серпня.

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