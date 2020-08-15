На площі Двірцевій тестують новий фонтан

На площі Двірцевій тестують роботу нового фонтану. Про це повідомила у Facebook начальниця управління комунікації Львівської міськради Христина Процак.

«Новий фонтан на площі Двірцевій. Ще тестують і налагоджують, але вже дуже красиво», – зазначила вона.

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Як відомо, у грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева. Реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

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Фото: Facebook/Христина Процак, Олег Шмід