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На площі Двірцевій тестують новий фонтан

Соломія Головіна

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На площі Двірцевій тестують роботу нового фонтану. Про це повідомила у Facebook начальниця управління комунікації Львівської міськради Христина Процак.

 

«Новий фонтан на площі Двірцевій. Ще тестують і налагоджують, але вже дуже красиво», – зазначила вона.

Як відомо, у грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева. Реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

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Фото: Facebook/Христина Процак, Олег Шмід

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