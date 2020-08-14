Восени у Польщі планують відкрити пам’ятник українському священнику Омеляну Ковчу

Наприкінці жовтня поруч з Музеєм концтабору «Майданек» у польському місті Люблін планують відрити пам’ятник українському священнику Омеляну Ковчу. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив президент БФ «Гуманітарні ініціативи» Орест Чебеняк, який також є виконавчим директором з питань будівництва пам’ятника у Комітеті із вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча.

Так, ще у березні 2009 році в «Майданеку» було встановлено гранітний обеліск з бронзовою пам’ятною таблицею, присвяченою о. Омеляну Ковчу. На таблиці викарбувано слова: «Тут я бачу Бога – Бога, який є однаковий для всіх нас, не залежно від наших релігійних відмінностей».

«Спільно з владою Любліна поблизу музею вирішили встановити ще й пам’ятник. Це рішення було погоджене Комітетом із вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча, який очолює Іван Васюник. Також варто наголосити, що саме будівництво ведеться під егідою Глави і Отця УГКЦ Святослава (Шевчука)», – розповів Орест Чебеняк.

Архітектурна частина зведення пам’ятника фактично завершена: територію вимостили гранітною бруківкою з Танського родовища, облаштували сходи та підставку, де встановлять саму скульптуру. На фінальному етапі перебуває і саме виготовлення гранітного пам’ятника, над яким у Києві працює скульптор Олександр Дяченко.

«Важливо розуміти велич постаті о. Омеляна Ковча. Це людина, яка пожертвувала собою задля інших, він не робив різниці між націями, мовами, віросповіданнями. Тому у основі концепції пам’ятника – продемонструвати жертовність о. Омеляна Ковча, відданість людським ідеалам. Нам видалося, що найкраще цей задум у камені втілить скульптор Олександр Дяченко», – пояснює Орест Чебеняк.

Зведення пам’ятника фінансово підтримують меценати з різних країн світу та Благодійний фонд «Гуманітарні ініціативи», співзасновником якого є політик, громадський діяч Ігор Васюник. Загалом будівництво цього величного пам’ятника вартуватиме близько 5,5 мільйонів гривен.

«Думаю, робота над самим пам’ятником буде завершена протягом місяця, далі доставимо його у Польщу. Якщо уряди України і Республіки Польща дозволять зібрати людей, то влаштуємо урочисте відкриття, попередня дата – 27-28 жовтня цього року», – зазначив Орест Чебеняк.

Довідка:

Омелян Ковч був українським греко-католицьким священником; визнаний блаженним священномучеником Іваном Павлом II у 2001 році. В часи Другої світової війни він активно осуджував винищення євреїв, за що у 1942 році був заарештований і потрапив до концтабору «Майданек», тут служив душпастирем для співв’язнів різних національностей, сповідав їх, відправляв богослужіння. Його називали «парохом Майданека». У листах своїм рідним просив, щоб не намагалися його звільнити. Помер у березні 1944 року, за декілька місяців до визволення концтабору.

Детальніше про життя Омеляна Ковча читайте у матеріалі: «Бути українцем. Омелян Ковч».

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