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Відома американська письменниця Патті Сміт стане гостею 27 BookForum

Вероніка Рой

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На 27 BookForum, який в режимі онлайн пройде цієї осені, завітає всесвітньо відома американська письменниця та музикантка Патті Сміт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Біографія цієї неймовірної жінки приголомшує. У її минулому — переїзд з Чикаго в Нью-Йорк, жебрацьке життя на вулиці, робота в книжковому магазині, зустріч із фотографом Робертом Меплторпом, яка змінила життя обох.

«Їхня історія дружби дуже зворушлива: вони жили в готелі «Челсі», де були представлені перші виставки Роберта; часом їм ледь вистачало грошей, аби купити сендвіч з сиром; вони разом мріяли і надихали одне одного. Вони були вільними, відчайдушними і справжніми. Зрештою, кожен сам може переконатись в щирості й особливості відносин між Патті та Робертом, прочитавши мемуари «Просто діти», які в 2010 році написала Сміт», – зазначають організатори.

У 2018 році українською книгу «Просто діти» переклав Остап Гладкий для видавництва «Vivat».

«У своїх мемуарах Патті настільки детально й яскраво розповідає про їхнє з Робертом життя, що у вас неодмінно складеться враження, що ви такі ж закохані у світ мистецтва, також мрієте про знайомство з Енді Ворголом, шукаєте себе, дорослішаєте і живете разом з ними. Уже зовсім скоро буде можливість обговорити цю історію із Патті Сміт, а поки має можливість слідкувати за життям рок-богині онлайн: Патті активно веде свою інстаграм-сторінку @thisispattismith, на якій щодня публікує світлини», – додають організатори.

Нагадаємо, що 27 Львівський міжнародний BookForum відбудеться 16-20 вересня в онлайн-форматі.  

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