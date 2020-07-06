BookForum вперше проведуть онлайн

Цьогорічний Львівський міжнародний BookForum, який відбудеться 16-20 вересня, вперше проведуть в онлайн-форматі. Про це інформує пресслужба ГО «Форум видавців».

Фокусна тема цьогорічного фестивалю — «Перепис населення: знати, хто ми є». Програму формуватимуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів.

«Щоб жити разом, ми маємо один про одного знати якомога більше і таки знати правду. (…) Перепис населення – це сполука чесних питань і чесних цифр. Це нагода раптом чомусь сказати правду про себе, яка раптом чомусь буде цікавою комусь іншому», – говорить про фокусну тему її кураторка – літературознавиця і критикиня Ганна Улюра.

Також на на 27 BookForum дискутуватимуть і про те, як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи.

«Основним фокусом проєкту буде кожен з нас. Таким чином ми не тільки зможемо зрозуміти один одного і всіх разом, але і як особистості спробуємо віднайти себе у цьому мінливому світі та зробити особливий перепис. Новий формат надасть можливість відвідати фестиваль тим, кому раніше не вдавалось приїхати до Львова, тож у всіх поціновувачів літератури буде можливість почути улюблених письменників у будь-якому куточку світу», – зазначають організатори.

Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн із 4-х континентів, лауреати та номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів та критиків. Однією з головних подій стане трансляція Ночі поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу.

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