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У ВООЗ заперечують, що коронавірусом можна заразитися через їжу

Вероніка Рой

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Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що людям не варто боятися заразитися коронавірусом через їжу.  Наразі доказів зараження COVID-19 немає. Таку заяву озвучив 13 серпня голова ВООЗ з програми надзвичайних ситуацій Майк Раян на брифінгу в Женеві, передає Радіо Свобода.

 

«Людям не варто боятися їжі, харчового пакування, обробки або доставки харчів», – сказав він.

За словами Раяна, немає доказів того, що харчі або харчовий ланцюжок беруть участь у передачі цього вірусу.

Ця заява прозвучала після того, як два міста Китаю заявили, що виявили коронавірус на імпортованих заморожених харчах та пакуванні. Це спричинило побоювання, що постачання заражених продуктів може спричинити нові спалахи.

Водночас Раян застеріг, що світ може бути «в центрі шторму», навіть не підозрюючи цього, адже досі лише невелика частина світового населення перехворіла.

«У цього вірусу довга дорога попереду, якщо ми це дозволимо. Більшість людей залишається вразливою до цієї інфекції», – заявив представник ВООЗ.

Наразі кількість померлих від коронавірусної хвороби COVID-19 у світі перевищила 750 тисяч, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса. Всього на неї захворіли понад 20,7 мільйонів людей по всьому світу.

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