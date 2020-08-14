У селі неподалік Львова водійка «Ланоса» збила 73-річну бабцю

У селі Підбірці Пустомитівського району водійка «Деу Ланос» скоїла наїзд на 73-річну односельчанку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 серпня близько 18:40 год. Водій автомобіля «Деу Ланос», 44-річна місцева мешканка, скоїла наїзд на пішохода, свою 73-річну односельчанку. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та госпіталізована.

За фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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