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У Львові встановили ще три питні фонтани

Ольга Денисяка

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Цього тижня працівники «Львівводоканалу» встановили питні фонтани на пр. Свободи (поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку), на вул. Підвальній, поруч із Пороховою вежею, та на площі Митній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Фонтанчики на пр. Свободи та пл. Митній є двосекційними і зручними для людей із обмеженими можливостями, а фонтанчик на вул. Підвальній має три секції. Третя – для собак.

У «Львівводоканалі» розповідають, що вода до питного фонтанчика потрапляє міським водогоном із підземних джерел  свердловин, тому львів’яни та гості міста можуть пити чисту артезіанську воду.

«Отож, чотири фонтанчики уже встановлено, довкола них відновлено благоустрій і львів’яни вже можуть пити з них воду. Воду з фонтанчиків було відібрано на аналіз, який показав, що вода відповідає усім нормам та стандартам,–  це чиста артезіанська вода», – зазначають комунальники.

Нагадаємо, що перший фонтан, на пл. Ринок, запрацював на початку серпня.

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Фото: ЛМР

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