На площі Ринок почали встановлювати питний фонтан

ЛМКП «Львівводоканал» розпочало встановлення питного фонтану на пл. Ринок. Майбутній фонтан буде дворівневим, тож ним зможуть користуватися також маломобільні люди і діти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом місто планує встановити 5 питних фонтанів у центральній частині міста. Вони будуть двох типів – чотири дворівневі та один трирівневий із чашею для собак чи котиків. Питні фонтани

«Наші працівники саме зараз встановлюють конструкцію фонтана на пл. Ринок та прокладають водовідведення для нього. Дизайн фонтанів погодило міське управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради. Готовий фонтанчик на пл. Ринок буде передано на баланс Галицької районної адміністрації для подальшого обслуговування», – розповіли у ЛМКП «Львіводоканал».

Також зазначається, що після завершення монтажних робіт, фонтан тестуватимуть, а воду додатково перевірять у лабораторії «Львівводоканалу».

«Вода до питного фонтанчика потраплятиме переважно із підземних джерел наших свердловин поблизу міста Стрий. Тому львів’яни та гості міста матимуть змогу напитися з фонтану на пл Ринок чистої артезіанської води. Роботи на площі плануємо завершити орієнтовно до 4 серпня», – додали у ЛМКП «Львіводоканал».

Загалом усі 5 фонтанів виготовлено з нержавіючої сталі і вони є стійкими до вандалізму. Важливо, що львів’яни не контактуватимуть губами з металом фонтанчиків – стійкий потік води дозволить напитися без контакту із краном, що важливо в умовах карантину.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові заплановано встановити ще 4 фонтанчики: на площі Митній, поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку, поруч із Пороховою вежею, поруч із Оперним театром.

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Фото: ЛМР