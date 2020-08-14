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На Яворівщині затримали чоловіка, який незаконно вирубав сосни

Вероніка Рой

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У Яворівському районі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, котрий незаконно вирубав сосни в одному з лісових масивів Рава-Руського. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Чоловіка, котрий незаконно рубав дерева в одному з лісових масивів Рава-Руського лісгоспу, поліцейські виявили 13 серпня. Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 37-річний мешканець міста Яворів. Також встановлено, що він незаконно вирубав дерева породи сосна. Поліцейські вилучили лісопродукцію та передали її на зберігання.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін. Проводиться досудове розслідування.

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Фото: поліція

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