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МОЗ оновило список країн «зеленої» і «червоної» зон

Ольга Денисяка

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Міністерство здоров’я України 14 серпня оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

 

Так, список складається із держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

До списку входить 123 країни «зеленої» зони, зокрема: Нідерланди, Болгарія, Швеція, ОАЕ, Франція, Чехія, Польща, Хорватія, Туреччина, Білорусь, Німеччина, Японія, Канада, Литва, Італія, Латвія, Грузія, Єгипет та Угорщина.

У «червоному» списку залишається 70 країн, зокрема: США, Іспанія, Румунія, Вірменія, Албанія та РФ.

Як повідомляв Львівський портал, наразі свої кордони для громадян України відкрили повністю або з певними умовами 42 країни світу.

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