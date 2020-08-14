Автобусні маршрути № 6А і № 11 відновлюють роботу з 14 серпня

У Львові сьогодні, 14 серпня, відновлюють роботу автобусні маршрути № 6А і № 11. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Власне, зміни в русі громадського транспорту 14 серпня відбулися у зв’язку з відкриттям квазікільця на вулиці Шевченка.

Відтак відновлюють маршрут № 11 сполученням Рясне – пр. Червоної Калини (обслуговує маршрут ТзОВ «Міра і К»), а також автобус № 6А зі сполученням Рясне – пл. Галицька (обслуговує ЛК АТП № 1). Натомість маршрут № 49 тимчасово призупинить курсування, у зв’язку з дублюванням маршруту № 6А. Маршрут № 47А буде курсувати без змін.

(Щоб збільшити зображення, натисніть на нього)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.