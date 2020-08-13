У Львівській опері 13 серпня відбудеться ювілейний нацпроєкт «Українська пісня»

На сцені Львівської національної опери сьогодні, 13 серпня, відбудеться п’ятий національний проєкт «Українська пісня / Ukrainian Song Project». Однак через пандемію корона вірусу музичне дійство проводитимуть без глядачів. Про це повідомляють організатори дійства.

Спершу планувалося, що п’ята «Українська пісня» відбудеться 15 серпня на «Арені Львів». Втім пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Цьогоріч грандіозний проєкт відбудеться як спецпроєкт – 13 серпня на сцені Львівської опери у форматі телезйомки і без глядачів у залі.

Того дня свої найпопулярніші нові хіти виконають зіркові хедлайнери: «Без Обмежень», MÉLOVIN, Сергій Бабкін, Злата Огнєвіч, Артем Пивоваров, М’ята, Grohotsky та інші артисти. Традиційно на одну сцену із ТОП-зірками вийдуть нові імена – цього року це буде п’ятеро фіналістів конкурсного відбору «Української пісні».

Організатори кажуть, що навіть попри зміну формату мета Національного проєкту «Українська пісня / Ukrainian Song Project» залишається незмінною: пошук і популяризація молодих артистів з різних міст України, а також підтримка і промоція україномовної музики в Україні та у світі. Цьогорічні переможці відбору: Shy, EDGAR&EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce.

Щороку до оргкомітету Ukrainian Song Project надходить понад 300 заявок від молодих артистів та гуртів, найкращі з яких отримують шанс виступити разом із найвідомішими українськими артистами на грандіозній сцені під час великого стадіонного концерту перед багатотисячною аудиторією.

Рішення щодо чотирьох переможців-2020 прийняло компетентне журі, а п’ятого було визначено шляхом голосування у мережі, в якому взяли участь понад 100 тисяч інтернет-користувачів.

«Культура, музика, талант не можуть зупинятися! Молодь повинна творити нове. Українські артисти не можуть поставити свою творчість на паузу. Тому ми прийняли рішення, що «Українська пісня-2020» таки відбудеться. У новому форматі, але обов’язково відбудеться – з дотриманням усіх карантинних норм. Це буде телевізійний спецпроєкт. Ми відзнімемо у Львові, у культурній столиці, концерт за участю ТОП-зірок української сцени і молодих артистів, яких відкриває наш проєкт. І цю телеверсію у знаковий для нашої країни день, у День Незалежності, покаже на всю Україну телеканал «Україна», у популярному шоу «Музична платформа». Так ми продемонструємо усій країні, що українська пісня твориться і звучить, попри все», – каже генеральний продюсер Національного проєкту «Українська пісня / Ukrainian Song Project» Тарас Курчик.

Разом з тим, організатори запевняють, грандіозне 5-річчя «Українська пісня / Ukrainian Song Project» таки відсвяткує, але через рік – 14 серпня 2021 року на «Арені Львів».

Додамо, що Ukrainian Song Project 2020 відбудеться за підтримки Львівської обласної ради і Львівської облдержадміністрації. Крім того, уже п’ятий рік поспіль проєкт підтримує громадський діяч Ігор Васюник.

«Переконаний, що фантастична атмосфера не вивітриться через онлайн-формат, тому що серця слухачів битимуться в унісон з музикою! Невимовно радий бути причетним до такого масштабного проєкту, який відкриває та популяризує сучасну українську музику та нові імена талановитих артистів. Люби своє, слухай українське! Українська пісня вміє запалити і торкнутися найтонших струн наших сердець!», – наголосив Ігор Васюник на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Львівський портал писав про те, яким чином на відродження української пісні вплинули мовні квоти, а також чи можливо її зробити трендом. Детальніше про це та не тільки читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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