Де у Львові гуляти з собакою: інтерактивна карта

У Львові розробили інтерактивну карту тренувальних майданчиків і місць для вигулу собак. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Міський центр ІТ».

«На карантині деякий час не можна було відвідувати парки, і постало питання: де можна вигулювати собак, якщо не в парках?», – розповідає про ідею керівник сектору геоінформаційних систем Львівського комунального підприємства «Міський центр ІТ» Руслан Пташник.

Окрім парків, на карті зібрані прогулянкові маршрути й тренувально-спортивні майданчики, спеціально облаштовані для собак. Об’єкти згруповані за кількістю в різних районах Львова. Найбільше – у Шевченківському (24 місця) і Залізничному (19 місць) районах.

«Це місця, де вигул собак дозволено офіційно. Ми схиляємося до думки, якщо власник знатиме, де дозволено вигулювати його улюбленця, він робитиме це саме в такому місці», – ділиться думками керівник сектору.

Натиснувши на позначку на карті, можна дізнатися назву, розташування та район об’єкта. Ви також можете застосувати інші шари мапи, наприклад, «Транспорт», де зібрана інформація про парковки, зони паркування і місця заборони. На дозвіллі це допоможе зорієнтуватися, наскільки зручно діставатися до обраного місця, і де залишити свій транспорт.

Додамо, що ще два нові тренувально-вигульні майданчики для собак мають з’явитися на вулиці Промисловій біля ЛКП «Лев», а також у Парку культури.

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Фото: «Міський центр ІТ»