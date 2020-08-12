Відтепер вагітних із COVID-19 госпіталізуватимуть в Львівську обласну клінічну лікарню

З 10 серпня породіль із підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція» госпіталізовують до Львівської обласної клінічної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, раніше майбутніх мам з підтвердженою інфекцією COVID-19 приймав міський клінічний пологовий будинок № 1. Втім 10 серпня набрав чинності наказ департаменту охорони здоров’я ЛОДА про удосконалення організації у Львівській області медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям, хворим на грип, ГРВІ, їх ускладнення та коронавірусну хворобу. Відтак тепер породіль приймає Львівська обласна клінічна лікарня.

«Згідно з наказом, госпіталізацію вагітних жінок із терміном вагітності більше 22 тижнів і породіль із пневмоніями, спричиненими коронавірусом та позашпитальними пневмоніями, здійснює Львівська обласна клінічна лікарня. А наш медичний заклад зобов’язаний, при виникненні потреби, госпіталізувати вагітних із загрозою переривання вагітності терміном до 22 тижнів із проявами ГРВІ, пневмоніями, в тому числі, із підтвердженою інфекцією COVID-19, а також жінок в родах після 22 тижнів вагітності, мешканок міста Львова», — пояснила в.о. головного лікаря клінічного пологового будинку № 1 м. Львова Ольга Коваль.

Щодо мешканок Львівської області, то вагітних із підтвердженою інфекцією COVID-19 госпіталізовують до Львівського обласного клінічного перинатального центру, що на вул. Джорджа Вашингтона, 6.