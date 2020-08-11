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Алкоголь перевищував норму у 15 разів: у Львові затримали «водія-рекордсмена»

Ольга Денисяка

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На вулиці Пасічній у Львові патрульні затримали водія, у крові якого рівень алкоголю перевищував допустиму норму в 15 разів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Нетверезого водія патрульні помітили, коли оформляли ДТП на вулиці Пасічній.

«Екіпаж оформляв ДТП та помітив, що водій автомобіля Daewoo, який стояв позаду розбитого автомобіля Nissan Leaf, наполегливо сигналить, щоб той продовжив рух. Він не зрозумів, що сталася аварія»,– розповідають патрульні.

Поліцейські дали вказівку йому проїжджати, але керманич спромігся проїхати ще 20 метрів і зупинився посеред перехрестя.

Коли інспектори підійшли до нього, то зрозуміли, що чоловік нетверезий. Йому запропонували пройти перевірку і він погодився. Результат алкотестера Drager 2,98 проміле.

На 37-річного чоловіка винесли постанову за ч.1 ст.122 (За порушення правил зупинки) КУпАП. Також, на нього склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

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