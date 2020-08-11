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Львівські хірурги видалили жінці 10-кілограмову пухлину

Соломія Головіна

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У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова виконали складну операцію з видалення 10-кілограмової  пухлини у 51-річної тернополянки. Про це повідомляє медзаклад на своїй Facebook-сторінці.

 

Медики Центру хірургії вирізали гігантську пухлину вирізали з заочеревинного простору. 51-річна тернополянка звернулась по допомогу до львівських спеціалістів, оскільки впродовж кількох місяців вона втратила понад 10 кг, але її живіт суттєво збільшився.

В грудні минулого року жінка була прооперована у зв’язку із пухлиною молочної залози, після чого пройшла три курси хіміотерапії. Тоді ж в процесі обстеження у неї виявили велику ліпосаркому заочеревинного простору. Але пандемія та карантинні обмеження внесли свої корективи у плани на лікування.

«Так, пухлина не лише збільшилась, а й змістила органи черевної порожнини вліво, здавила дванадцятипалу кишку та почала вростати в праву нирку», – зазначають медики.

Львівські медики прооперували жінку, видаливши гігантську ліпосаркому, праву нирку, ліпому середостіння та виконали резекцію 6 і 7-го сегментів печінки з двома ехікоковими кистами.

«Операція була вкрай складною, проте команда медиків нашого Центру хірургії успішно справилась! Сьогодні жінка почуває себе значно краще. Попереду ж – реабілітація та відновлення сил. Тому ми бажаємо їй швидкого одужання!», – наголошують у Клінічній лікарні швидкої меддопомоги Львова.

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Фото: Клінічна лікарня швидкої меддопомоги Львова

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