Львів’ян запрошують на зустріч із відомим казкарем Сашком Лірником

У четвер, 13 липня, у Центрі Довженка відбудеться зустріч з відомим українським казкарем, сценаристом та актором Сашком Лірником. Після завершення зустрічі проведуть спільний перегляд фільму «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке», сценарій якого базується на авторській казці гостя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід розпочнеться о 19:00 годині на даху Центру Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81. Відвідати подію можна буде безкоштовно. Кількість учасників обмежена.

«Авторська зустріч з Сашком Лірником – це вже четверта подія мистецького заходу від «Dovzhenko TALKS». Минулого тижня ми мали літературні дискусії від відомо української письменниці Галини Вдовиченко. Цього разу об’єднаємо читання з кінопоказом від Сашка Лірника», – зазначила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Подія відбудеться в рамках проекту «Dovzhenko TALKS: Література на даху» в межах програми «Фокус на культуру».

Довідка

Сашко Лірник (Олександр Власюк) — казкар-лірник, сценарист, актор, телеведучий. Автор сценарію та ініціатор створення фільмів «Чорний козак» та «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» і мультсеріалу «Моя країна Україна».

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