Богдану спалили «Теслу»

Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану спалили автомобіль Tesla S. Про це повідомив сам Богдан на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Андрія Богдана він підозрює підпал, як погрозу від української влади.

«Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль – Tesla S. Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), але я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів… я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу президента…», – повідомив Андрій Богдан.

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За фактом підпалу автомобіля, поліція Києва ррозпочала кримінальне провадження.

Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Тесла» на вулиці Юності у Дніпровському районі.

Вогонь пошкодив три транспортні засоби: «Тесла» і дві припарковані поруч автівки «Мазда» і «Хонда», які належать місцевим мешканцям.

Фото: DTP.KYIV.UA

Як повідомляв Львівський портал, Андрій Богдан був особистим адвокатом бізнесмена Ігоря Коломойського.

До цього уродженець Львова Андрій Богдан працював Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в Уряді Азарова (2010–2014р).

21 травня 2019 року він очолив Адміністрацію Президента України Володимира Зеленського.

1 серпня, керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку за власним бажанням.

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