В Італії зафіксували найменшу кількість померлих від COVID-19 із початку пандемії

На території Італії за минулу добу зафіксовано 2 летальні випадки серед інфікованих коронавірусом, що є найменшою цифрою з кінця лютого, коли було оголошено про початок пандемії. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ANSA.

Інформацію про двох померлих надало Міністерство охорони здоров’я, але слід враховувати, що дані за вихідні можуть надходити із запізненням.

Подібна цифра про кількість жертв коронавірусу не реєструвалася з 21 лютого минулого року, коли були підтверджені перші дві смерті людей, інфікованих вірусом. Найбільше число померлих за добу було 27 березня, коли було зареєстровано 919 смертей.

Для порівняння, цієї суботи, 8 серпня, повідомлялося про 13 померлих. Всього з початку пандемії в країні померли 35 205 осіб.

За останню добу в Італії також підтверджено 463 нові випадки порівняно з 347 в суботу, в результаті чого загальна кількість становить 250 566 випадків.

Як відомо, в березні Італія була найбільш ураженою коронавірусом державою Європи.

Загалом, станом на 10 серпня у світі підтверджено більше 20 мільйонів випадків COVID-19. Найгірша епідеміологічна ситуація наразі в США. За даними ресурсу Worldometer, у світі зареєстровано 20 053 818 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 734 556 летальних, одужали 12 916 143 людини.