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На кордоні з Польщею вилучили контрабанду парфумів світових брендів

Соломія Головіна

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» 10 серпня виявили контрабанду парфумів світових брендів та прилади для вимірювання концентрації глюкози в біологічних рідинах. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці.

 

Під час огляду двох мікроавтобусів митники знайшли серед багажу незадекларовані 32 глікогени та понад півсотні парфумів відомих брендів. Водії визнали, що товари належать їм.

 

За цими фактами працівники митниці склали протоколи про порушення митих правил за ст. 472 МКУ. Незадекларовані товари вилучено. Їхню вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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