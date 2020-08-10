Частина Залізничного району 11 серпня буде без води. Перелік вулиць

У вівторок, 11 липня, через ремонтні роботи понад 30 вулиць у Залізничному районі Львова будуть без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівводоканалі».

Завтра на Ангарній, 3 проводитимуть планові роботи із заміни аварійної ділянки водопроводу. У зв’язку з цим з 09:00 до 19:00 години буде припинено водопостачання в Залізничний район. Без водопостачання будуть такі вулиці:

Повітряна – Всі будинки

Сяйво – Всі будинки

Олесницького – Всі будинки

Тісна – Всі будинки

Мирна – Всі будинки

Скромна – Всі будинки

Чижевського – Всі будинки

Моторна – Всі будинки

Пропелерна – Всі будинки

Доробок – Всі будинки

Вигоди – Всі будинки

Пілотів – Всі будинки

Низинна – Всі будинки

Ловецька – Всі будинки

Сірка – Всі будинки

Підлісна – Всі будинки

Потебні – Всі будинки

Суботівська – Всі будинки

Нечая – Всі будинки

Косинського – Всі будинки

Широка – Всі будинки

Невелика – Всі будинки

Дідушка – Всі будинки

Олешківська – Всі будинки

Планерна – Всі будинки

Ангарна – Всі будинки

Орельська – Всі будинки

Сластіона – Всі будинки

Гніздовського – Всі будинки

Рудненська – Всі будинки

Самарська – Всі будинки

Кондратюка – Всі будинки

Гайова – Всі будинки

Чагарникова – Всі будинки

Бандрівського – Всі будинки

Ливарна – Всі будинки

Параджанова – Всі будинки

На час відключення води у районі працюватиме водовоз. Зокрема з 10 год. він працюватиме на вул.Вигоди, 27.