ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Залізничного району 11 серпня буде без води. Перелік вулиць

Вероніка Рой

|

У вівторок, 11 липня, через ремонтні роботи понад 30 вулиць у Залізничному районі Львова будуть без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівводоканалі».

 

Завтра на Ангарній, 3 проводитимуть планові роботи із заміни аварійної ділянки водопроводу. У зв’язку з цим з 09:00 до 19:00 години буде припинено водопостачання в Залізничний район. Без водопостачання будуть такі вулиці:

  • Повітряна – Всі будинки
  • Сяйво – Всі будинки
  • Олесницького – Всі будинки
  • Тісна – Всі будинки
  • Мирна – Всі будинки
  • Скромна – Всі будинки
  • Чижевського – Всі будинки
  • Моторна – Всі будинки
  • Пропелерна – Всі будинки
  • Доробок – Всі будинки
  • Вигоди – Всі будинки
  • Пілотів – Всі будинки
  • Низинна – Всі будинки
  • Ловецька – Всі будинки
  • Сірка – Всі будинки
  • Підлісна – Всі будинки
  • Потебні – Всі будинки
  • Суботівська – Всі будинки
  • Нечая – Всі будинки
  • Косинського – Всі будинки
  • Широка – Всі будинки
  • Невелика – Всі будинки
  • Дідушка – Всі будинки
  • Олешківська – Всі будинки
  • Планерна – Всі будинки
  • Ангарна – Всі будинки
  • Орельська – Всі будинки
  • Сластіона – Всі будинки
  • Гніздовського – Всі будинки
  • Рудненська – Всі будинки
  • Самарська – Всі будинки
  • Кондратюка – Всі будинки
  • Гайова – Всі будинки
  • Чагарникова – Всі будинки
  • Бандрівського – Всі будинки
  • Ливарна – Всі будинки
  • Параджанова – Всі будинки

На час відключення води у районі працюватиме водовоз. Зокрема з 10 год. він працюватиме на вул.Вигоди, 27.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...