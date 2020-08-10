Частина Залізничного району 11 серпня буде без води. Перелік вулиць

У вівторок, 11 липня, через ремонтні роботи понад 30 вулиць у Залізничному районі Львова будуть без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівводоканалі».
Завтра на Ангарній, 3 проводитимуть планові роботи із заміни аварійної ділянки водопроводу. У зв’язку з цим з 09:00 до 19:00 години буде припинено водопостачання в Залізничний район. Без водопостачання будуть такі вулиці:
- Повітряна – Всі будинки
- Сяйво – Всі будинки
- Олесницького – Всі будинки
- Тісна – Всі будинки
- Мирна – Всі будинки
- Скромна – Всі будинки
- Чижевського – Всі будинки
- Моторна – Всі будинки
- Пропелерна – Всі будинки
- Доробок – Всі будинки
- Вигоди – Всі будинки
- Пілотів – Всі будинки
- Низинна – Всі будинки
- Ловецька – Всі будинки
- Сірка – Всі будинки
- Підлісна – Всі будинки
- Потебні – Всі будинки
- Суботівська – Всі будинки
- Нечая – Всі будинки
- Косинського – Всі будинки
- Широка – Всі будинки
- Невелика – Всі будинки
- Дідушка – Всі будинки
- Олешківська – Всі будинки
- Планерна – Всі будинки
- Ангарна – Всі будинки
- Орельська – Всі будинки
- Сластіона – Всі будинки
- Гніздовського – Всі будинки
- Рудненська – Всі будинки
- Самарська – Всі будинки
- Кондратюка – Всі будинки
- Гайова – Всі будинки
- Чагарникова – Всі будинки
- Бандрівського – Всі будинки
- Ливарна – Всі будинки
- Параджанова – Всі будинки
На час відключення води у районі працюватиме водовоз. Зокрема з 10 год. він працюватиме на вул.Вигоди, 27.
Вероніка Рой