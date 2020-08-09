На Жовківщині під колесами авто загинув велосипедист

8 серпня у селі Малі Підліски Жовківського району водій автомобіля «Шевроле Авео» насмерть збив 63-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисну населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 11:00 год. на вул. Чорновола у селі Малі Підліски Жовківського району.

43-річний водій «Шевроле Авео» не впорався з керуванням, переїхав дві зустрічні смуги руху та наїхав на велосипедиста, 63-річного місцевого мешканця.

Велосипедиста доставили до лікарні, де від отриманих травм він помер. Обставини події встановлюються.

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